陸媒：李小鵬任交通運輸部部長

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大陸官媒《新華社》3日上午報導稱， 全國人大常委會3日經表決免去楊傳堂交通運輸部部長職務，決定任命大陸國務院前總理李鵬之子、前山西省長李小鵬為交通運輸部部長。

陸媒曾報導，山西省人大常委會第二十八次會議8月30日決定，接受李小鵬因工作變動辭去山西省省長職務的請求，任命樓陽生為山西省副省長、代理山西省省長。

(旺報)