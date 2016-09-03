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陳喬恩自曝秘密痛哭 道出15年來的痛是..........

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陳喬恩自曝秘密痛哭 道出15年來的痛是..........
陳喬恩表示錄節目後讓她找到友情。（圖／取材自陳喬恩微博）

陳喬恩出道至今15年，不僅先後演出《命中注定我愛你》等偶像劇爆紅，就連主持以及唱片都有不錯的成績，近年將演藝重心轉往大陸發展，憑著演出《勝女的代價》爆紅，不過近日參加大陸實境秀節目，卻在受訪途中痛哭失聲，原來是成名的代價竟是感受不到友情的溫暖。

陳喬恩上節目受訪透露，成名後除了趕赴劇組日夜拍戲外，放假就是窩在家中當宅女，幾乎與所有朋友斷了聯繫，更別說相約聚餐出遊，講到痛處讓她潸然淚下表示完全沒時間經營友情，不過這次錄節目卻意外交到謝娜、江一燕等好友，讓她特別珍惜這段得來不易的友情，也彌補了出道多年來沒有好友的遺憾，也感受到自己不在是孤單一個人。

(中時電子報)

關鍵字：陳喬恩
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