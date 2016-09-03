惡整愛賴床妹妹 哥哥竟將她頭髮變成螃蟹
想惡整愛賴床的朋友嗎？不妨試試這招！一名日本男子為了惡整愛睡覺的妹妹，在她長髮上做各種奇異造型，不僅有先前流行的愛心造型，甚至將頭髮變成一隻可愛的螃蟹，創意讓網友笑翻。
日本一名網友在推特上po出一組照片，他提到，為了對付愛賴床的妹妹，他想要來場惡作劇！照片中可以看到他將妹妹的頭髮弄成放射形狀、愛心形狀以及栩栩如生的螃蟹形狀。愛睡覺的妹妹似乎完全沒發現，仍就呼呼大睡。
這系列照片引發網友熱烈討論，已經有超過16萬人轉載，逾23萬人按讚。網友除了大讚該男子的創意外，更佩服他的手藝。網友表示「妹妹醒來應該會氣炸、「螃蟹超像」、「真該去當髮型師」。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。