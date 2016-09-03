惡整愛賴床妹妹　哥哥竟將她頭髮變成螃蟹

日本一名男子為了惡整愛賴床的妹妹，將她的頭髮弄成螃蟹形狀。（取自Ochi2822Ssr推特）

想惡整愛賴床的朋友嗎？不妨試試這招！一名日本男子為了惡整愛睡覺的妹妹，在她長髮上做各種奇異造型，不僅有先前流行的愛心造型，甚至將頭髮變成一隻可愛的螃蟹，創意讓網友笑翻。

日本一名網友在推特上po出一組照片，他提到，為了對付愛賴床的妹妹，他想要來場惡作劇！照片中可以看到他將妹妹的頭髮弄成放射形狀、愛心形狀以及栩栩如生的螃蟹形狀。愛睡覺的妹妹似乎完全沒發現，仍就呼呼大睡。

這系列照片引發網友熱烈討論，已經有超過16萬人轉載，逾23萬人按讚。網友除了大讚該男子的創意外，更佩服他的手藝。網友表示「妹妹醒來應該會氣炸、「螃蟹超像」、「真該去當髮型師」。

(中時電子報)