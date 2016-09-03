MLB》響應兒童抗癌 海盜隊剃光頭

海盜隊捕手史都華與其他隊職員剃光頭響應兒童抗癌日。（圖/取自大聯盟官網）

在主場對釀酒人的比賽之前，海盜隊捕手史都華頂了顆大光頭來到PNC球場。他剃光頭的原因很棒，為了響應大聯盟的兒童抗癌日，希望呼籲更多人投入力量。

「這是個理光頭的好理由，可以告訴大家大聯盟和海盜隊重視這件事情，」史都華說。

海盜隊與當地5個非營利抗癌組織合作今晚的活動，並邀請了25位癌童到場看球。除了史都華之外，海盜隊的終結者華森、中繼投手休斯、外野手馬泰與4位教練也都剃了光頭。

剃光頭活動都由癌童操刀，替史都華服務的是名喚安雅的年輕女孩，也因為癌症而剃了光頭，史都華則說：「感覺真的很涼爽，好像我的頭裝了空調一樣。安雅把我的頭剃得很好，完全沒有流血，能夠站出來替他們做這件事情，也真的很棒。」

(中時電子報)

史都華剃頭前。（圖/取自大聯盟官網）