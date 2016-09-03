美網》喬帥、松加晉級 納達爾睽違3年重返16強
兵不血刃挺進美網男單第3輪的現任球王喬柯維奇，3日僅花31分鐘再度因為俄羅斯好手尤茲尼大腿拉傷退賽，4比2輕鬆拿下16強門票。法國名將松加、西班牙納達爾也先後進入16強之列。
連續2場比賽不費功夫奪勝，喬帥坦言接近球季末段，加上美網賽前仍有手臂不適，「對我來說能夠有時間休息，盡量縮短比賽是件好事。」不過另一方面，同樣也少了更多適應比賽機會，尤其賽事進入第2周對手都將是世界頂尖選手，喬帥下一戰將碰上英國凱爾埃德蒙（Kyle Edmund）。
納達爾3日則以直落三6比1、6比4、6比2拍落俄羅斯對手庫茲涅索夫（Andrey Kuznetsov），儘管Ace球和致勝球都少於對手，不過納達爾全場7度破發對手，且庫茲涅索夫發生40次非受迫性失誤，讓蠻牛繼2013年捧起男單冠軍後重返16強。
大會第9種子法國名將松加第3輪，花了近3個小時直落三6比3、6比4、7比6(4)擊敗南非安德森，連續第3年挺進美網16強，松加全場13記Ace球，靠著高達8成的1發得分率和網前得分順利晉級。
(中時電子報)
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