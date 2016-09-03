環保生態遊 嘉市回收換代幣
嘉義市政府今天邀民眾參加環保生態遊，觀賞海洋廢棄物特展等，並攜帶指定回收物兌換代幣。
嘉義市政府指出，物品活化再利用，促進資源回收，市府募集課桌椅，由修緣育幼院、創世社會福利基金會及晨光智能發展中心，修復及彩繪後義賣，所得全數捐給3個團體，邀請民眾一起來做環保響應愛心公益。
市府指出，11日在港坪運動公園，辦理資源回收嘉年華「環保生態遊，回收嘉市GO」，歡迎民眾攜帶指定回收物兌換代幣，暢玩一整天。
現場有彩繪學生桌椅愛心義賣、海洋廢棄物特展、夜市籃球機、釣魚、打彈珠、氣墊遊戲區與環保DIY等多樣寓教於樂活動。
活動特別邀請福智文教基金會，協助海洋廢棄物特展解說，分享減塑及淨灘的推動經驗，讓民眾認識海洋保護與資源回收的重要。
嘉義市政府環境保護局長張志誠表示，資源回收嘉年華活動在每年9月辦理，響應「世界清潔日」，今年以海洋廢棄物為主題，喚起採取行動保護海洋、海岸線。1050903
(中央社)
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