長榮貨機降落時輪胎異常 艙門受損

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長榮航空貨機深圳-桃園航班，今天清晨降落桃園機場時，因輪胎異常，機場及時停止滑行，查看發現艙門受損，目前機場23左跑道暫時關閉。

長榮航空公司表示，該公司貨機BR682 深圳-桃園航班，清晨4時19分降落桃園機場23左跑道時，機長於航機轉進滑行道後，感覺航機滑行異常，因此立即停止滑行並通報塔台。

機場人員立即趕抵23左跑道巡視，發現跑道上有輪胎皮，隨即通知飛安會至現場瞭解。

長榮表示，該班機機型為波音747-400，航機編號為B16407，經機務人員檢查發現航機左邊8個輪胎、右邊2個輪胎，以及輪艙門有受損現象。目前機場23左跑道仍暫時關閉。1050903

(中央社)