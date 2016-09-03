官二代李小鵬 出任大陸交通運輸部長

我要評比

北京新浪網今天報導，中國大陸全國人大常委會今天經表決任命李小鵬為交通運輸部部長。李小鵬是前大陸國務院總理李鵬的長子。

香港明報稍早前曾報導，57歲的李小鵬從政前長期在電力系統任職，有「亞洲電王」的稱號。他在2008年5月棄商從政，出任中共山西省委常委。

報導說，李小鵬仕途一度被外界看好，但有報導引述知情人士指出，李小鵬棄商從政到山西任職，原本想以此為跳板上調返京，但在試圖進入大陸能源部門任職時受阻。

他2008年出任山西副省長，2013年才升任省長。在山西從政8年期間，經歷了袁純清、王儒林和駱惠寧3任省委書記，但主官調整時，李小鵬始終無法更上層樓。1050903

(中央社)