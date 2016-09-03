蔡總統首主持秋祭 政黨輪替入祭文
總統蔡英文今天在九三軍人節主持上任以來第一次秋祭典禮，蔡總統向國民革命烈士靈位上香、獻花後恭讀祭文，蔡總統在祭文中提到政黨輪替。
祭文提及，「守成不易，創業惟艱；緬懷忠烈，志貫情牽。政權輪替，時代變遷；自由綠地，民主藍天」。
中華民國105年「中樞秋祭忠烈殉職人員典禮」上午9時在台北市圓山國民革命忠烈祠隆重舉行，由蔡總統主祭，行政院長林全、立法院長蘇嘉全、司法院長賴浩敏、監察院長張博雅及考試院副院長高永光陪祭。
蔡總統在總統府秘書長林碧炤陪同下抵達忠烈祠，典禮開始，鐘鼓齊鳴，主祭、陪祭、與祭人員就位，奏國歌，隨後蔡總統向國民革命烈士靈位上香、獻花。
讀祭文後，蔡總統率同陪祭、與祭人員行三鞠躬禮，典禮莊嚴隆重；典禮後，蔡總統向烈士遺族代表慰問致意。
與祭人員包括中央與地方政府文武官員、三軍部隊、警察、消防及遺族代表等。
秋祭典禮約進行15分鐘，蔡總統車隊離開忠烈祠時，有2、3名民眾站在對面人行道上，揮舞大面中華民國國旗，並高喊「中華民國萬歲」，隨後被警察帶離現場。1050903
(中央社)
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