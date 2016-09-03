南海爭議 歐巴馬促北京停止炫耀實力

英國廣播公司（BBC）今天報導，美國總統歐巴馬赴20國集團（G20）峰會前夕受訪時說，中國應避免在與小國有爭議的南海問題上炫耀實力。

G20杭州峰會明天開幕，歐巴馬將於今天抵達。新加坡聯合早報引述美國官員表示，歐巴馬與中國大陸國家主席習近平將在峰會期間舉行「歐習會」。

BBC中文網報導，歐巴馬接受美媒採訪時說，隨著在全球影響力的增強，中國需要做個更負責任的大國。

歐巴馬表示，「如果你簽署了一個條約，條約呼籲就海洋問題進行國際仲裁，而事實是你比菲律賓、越南或其他國家更大……這些都不是你可以到處炫耀你的實力的理由。」

與此同時，菲律賓總統杜特蒂表示，他得到「令人不安」的情報，中國向中菲有爭議的黃岩島派出了大批駁船，似乎將在當地開始大規模填海造島。

美國6月間曾警告說，北京若在黃岩島繼續軍事擴張，美國就會「採取行動」。

海牙常設仲裁法院7月公布菲律賓提出的南海主權爭議仲裁案，除否決北京當局在南海的歷史主張，並指大陸在南海的各種作為侵害了菲律賓主權。1050903

(中央社)