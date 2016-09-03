美網》地主小將琪絲甩尾 決勝盤自1比5逆轉勝
大會女單第8種子地主21歲小將琪絲，3日迎戰日本18歲小將大坂直美，熬戰3盤耗時2小時07分鐘，尤其決勝盤更從1比5絕對落後急起直追，將比賽逼入搶七，最終7比5、4比6、7比6(3)挺進16強。
第3盤雙方花了51分鐘，琪絲連失3個發球局，讓大坂直美取得5比1領先，琪絲第7局先保住發球分，再回破對手3個發球局，一口氣連拿6局超前，大坂直美隨後保發形成6比6，琪絲最終在搶七拚下勝利，上演逆轉秀。
琪絲賽後說道，「我只想著如果繼續拚，仍有機會逆轉拿下比賽。我不想再因為2分差輸掉比賽。能在主場且是中央球場作戰的經驗難以形容，觀眾實在太棒了。這絕對是我生涯最大的逆轉秀。」
琪絲下一場將迎戰丹麥前球后沃茲妮亞奇(Caroline Wozniacki)，這位兩度美網亞軍3日6比3、6比1擊敗羅馬尼亞選手尼庫勒斯古（Monica Niculescu），自從去年溫網後重返大賽16強。
(中時電子報)
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