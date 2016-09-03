挺93軍公教大遊行 遊覽車風雨中奔馳北上

湖口休息站停滿了遊覽車，要參加93大遊行的民眾穿著制服，互相揮揮手，打氣加油。（張姓網友提供）

湖口休息站停滿了遊覽車，載送要前往台北參加93大遊行的民眾。（張姓網友提供）

陸軍官校50期同學穿期服，準備上凱道遊行。（網友提供）

「抗議蔡英文，霸凌軍公教」大遊行今天下午即將登場，儘管天氣不穩，北部地區下雨，但抗議民眾熱情不減，穿上制服搭上遊覽車，往台北集結。

一名張姓網友向《中時電子報》表示，今早高速公路下著大雨，但眼前出現一整排的遊覽車在五楊高架上往台北駛去，令他頭皮一陣發麻，太感動了！他說，大家不畏風雨表達憤怒不平心聲，反對污衊、製造矛盾的政府，他要向所有參予活動的人致敬。另有網友表示，各休息站大爆滿，洗手間大排長龍。

而有「氣象伯伯」之稱的前氣象主播李富城今早也在臉書貼文表示，「今天的遊行，風雨無阻，我在大正至中」，表達堅決參加遊行的決心。

(中時電子報)