高雄大樓清晨火警 雲梯車搶救滅火無人傷亡

高市在大雨過後的3日清晨驚傳前金區1棟大樓火警，雲梯車及時搶救無人傷亡。(劉宥廷翻攝)

消防員決定採以雲梯車先從外部滅火，再搭配搜救小組進入室內搜救、疏散大樓內所有住戶。(劉宥廷翻攝)

高市在大雨過後的3日清晨驚傳前金區1棟大樓火警，消防員到場發現起火點在10樓，濃煙嗆得住戶驚慌，還有民眾受困陽台，消防局出動雲梯車救人並疏散住戶，火勢也在30分鐘內撲滅，警消搶救得宜，無人傷亡，虛驚一場；至於詳細起火原因仍在調查中。

前金區中華三路上1棟大樓今清晨5時許傳出火警，消防局火速出動18車52人到場搶救，消防員到場驚見樓高12樓的大樓，其中10樓不斷竄出火舌，且冒出大量濃煙，情況危急；現場消防指揮官立即指示救災人員攜帶搶救器材裝備，部署水線並組成搜救小組，展開人命救助及搶救作業。

不過，火災現場因濃煙、火勢猛烈，增加搶救困難點，又因起火點在10樓，造成許多搜救動線不易，消防員決定採以雲梯車先從外部滅火，再搭配搜救小組進入室內搜救、疏散大樓內所有住戶。

所幸火勢在5時54分被撲滅，且消防員在第一時間疏散得宜，這場火警未造成人傷亡；消防員入內查看，發現火勢燒毁起火戶室內雜物，幸好及時撲滅，並沒有延燒至其他樓層，詳細起火原因調查中。

(中時)