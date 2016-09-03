網傳馬鈴薯抑制癌細胞 營養師說太誇張

網路瘋傳，生吃馬鈴薯可抑制癌細胞；營養師說，馬鈴薯有豐富膳食纖維、維生素，且非常低脂，尤其適合高血壓及減重者，但說可抑制癌症太誇張。

社群網路最近瘋傳馬鈴薯具有抑制癌細胞的作用，且可改善記憶力，營養價值相當高，尤其含有非常豐富的維他命C和鈣。在德國一直流傳喝生馬鈴薯汁可迅速吸收和排毒，令食慾增加，補氣恢復體力，也可治療胃潰瘍和便祕，甚至傳說日本秘方，生飲馬鈴薯汁可抑制癌細胞生長。

不過，榮新診所營養師李婉萍說，馬鈴薯營養價值很高，含有不容易發胖的抗性澱粉，且有豐富的維他命、鐵、鎂、錳、磷、銅、鉀等礦物質，且非常低脂，100克馬鈴薯只有0.1克脂肪，沒有飽和脂肪酸，也沒有膽固醇。

李婉萍說，馬鈴薯富含維生素B群，如維他命B6、B1、菸鹼酸、泛酸、葉酸；含皮的馬鈴薯富含維他命C，每100g 提供11.4mg，占民眾每日維他命C營養素攝取量的11.4%，是很好的維他命C來源。

馬鈴薯有多種顏色，李婉萍說，黃色馬鈴薯有豐富類胡蘿蔔素、玉米黃素，可保護眼睛，常用電腦、3C族很適合；紫色的馬鈴薯有花青素，則對血管發炎者有幫助，如高血壓、心血管疾病患者。

李婉萍說，適當烹調馬鈴薯，對糖尿病患者來說也是良好的控糖食物，且因有抗性澱粉、豐富纖維質，對減重者也很適合。尤其馬鈴薯鬆軟，對牙口不好的老人、幼兒，也是很好的選擇。

不過，馬鈴薯常見的烹調方式如油炸、焗烤等，常讓馬鈴薯變的「不健康」，李婉萍說，建議只要水煮、蒸煮馬鈴薯，就可以吃到最多營養素。

李婉萍也提醒，馬鈴薯營養成分高，但不是「誇張的好」，說可以「抑制」癌細胞太誇張，且因馬鈴薯含有高鉀，比香蕉內的鉀還多，運動後很適合食用，但對洗腎者、慢性腎衰竭者並不適合。1050903

(中央社)