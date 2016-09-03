查理週刊嘲諷義大利地震死者 網友撻伐
最新1期法國嘲諷雜誌「查理週刊」刊登漫畫，用「千層麵」嘲諷義大利地震民眾屍體堆疊的模樣，引起義大利人氣憤。在推特上，網友一面倒對揶揄死者的做法表達厭惡。
法新社報導，「查理週刊」（Charlie Hebdo）刊登漫畫，內容是1個手臂纏繃帶、滿身是血的男子，上頭文字卻寫著「番茄醬汁斜管麵」。另1位有燒燙傷的女子則被形容成「焗烤斜管麵」。在兩人右側，瓦礫堆下堆疊的屍體甚至被稱為「千層麵」。
義大利仍未自上週近300人死亡的震殤中平復，揶揄死者的漫畫更令舉國氣憤。義大利司法部長奧蘭多（Andrea Orlando）說：「這些漫畫令人厭惡。」義大利參議院議長格拉索（Pietro Grasso）說他尊重「諷刺和反諷」，但「我要說這些漫畫令人想吐」。
美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，地震導致阿馬特里切鎮（Amatrice）滿目瘡痍，小鎮泰半遭夷平，全鎮逾180人死亡。
報導說，由於漫畫也用當地知名的「阿馬特里切義麵醬食譜」開玩笑，鎮長皮洛齊（Sergio Pirozzi）說，這是「令人不愉快和尷尬的諷刺」。
在推特上，「#查理週刊」（#CharlieHebdo）已迅速成為風潮，許多人對漫畫嘲諷地震死傷民眾表達厭惡。
@_letmehugharry說：「躲在諷刺背後的那些人，請你們走出辦公室，到這裡來，站在已經一無所有的人前面，好好看一看。」
@alyciaxuality說：「這不再是諷刺，純粹就是不尊重死者，我覺得噁心死了。」
@carlnorwich說：「令人想吐。諷刺應該要有點幽默，但嘲諷地震災民，幽默在哪裡？」
法新社報導，法國駐義大利大使館今天針對這些漫畫發布聲明，強調「查理週刊的漫畫絕不代表法國立場」。（譯者：中央社何宏儒）1050903
(中央社)
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