嗶悠遊卡做公益 助3失老人
悠遊卡公司和華山基金會合作，在市府捷運站設愛心捐款機台，只要用悠遊卡「嗶」 一下，捐出新台幣50元，幫助失智、失能、失依老人的到宅服務。
悠遊卡公司結合華山基金會，推出「熊大心」因為有您愛不缺席活動，即日起到30日止，台北市政府捷運站B1大廳層往2號出口方向，設有愛心捐款機台，用悠遊卡就可捐出50元。
這是華山基金會首次在捷運站以悠遊卡小額捐款方式做公益，希望除零錢捐、發票捐外，多一項捐款管道，幫助社福團體。
「熊大心因為有您愛不缺席」以「最貼心」的台語諧音，象徵華山基金會對長輩的關懷服務，希望藉由市府站每月300萬人次的高旅運量，讓老人議題引起關注，只要有千分之一，也就是3000人次，參與此次活動，就能幫助10名長輩1年的服務經費。
華山基金會秉持「在地老化、在家終老」理念，17年來在全台設立369個愛心天使站，提供關懷訪視、家務協助及陪同就醫等服務，邀請各界民眾加入「因為有您-送愛到家」認助行動或加入到宅服務義工行列，一同把服務與關懷送進老人家。1050903
(中央社)
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