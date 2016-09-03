NASA首度公開 朱諾號拍到的土星兩極
美國太空總署(NASA)今天首度公開無人太空探測船朱諾號(Juno)拍攝到木星北極和南極極光的畫面。
根據法新社(AFP)報導，來自聖安多尼奧美國西南研究所、 掌管朱諾號探測行動的科學家Scott Bolton說，這些畫面顯示出人類從未見過或是得以想像的畫面。
朱諾號8月27日在木星約4,200公里的上空中，跨越木星的北極和南極，並且利用它搭載的九個精密儀器拍攝下木星的高解析度的照片，包括以紅外線攝影機拍攝到的畫面。
研發這個木星極光紅外成像儀(Jovian Infrared Auroral Mapper)之一的科學家、來自義大利國家天文物理研究所的Alberto Adriani表示，拍攝到的畫面讓科學家首度發現，木星上面原來有溫和熱的點(warm and hot spot)，雖然科學家一直猜測木星的南極有極光，但是透過紅外線攝影機證實並親眼見到還是相當震撼。
朱諾號也探測木星的聲音，而NASA表示這些木星散發出像鬼一樣的聲音。科學家自從1950年代起就知道木星會發出無線電電波，但是一直到朱諾號的出現才得以從這麼近的距離觀測。
2011年8月5日朱諾號從地球出發後，終於在今年7月4日進入木星個軌道，預計到2018年2月前關從木星上空觀察這個太陽系中的最大的行星。科學家希望能夠知道木星上有多少水，因為這可以揭露木星是何時和如何形成的。除此之外，朱諾號也會探測木星的內部結構、強大的磁場和大氣。
(中時電子報)
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