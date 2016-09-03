MLB》列斯特無安打破功 仍拿完投勝

小熊左投列斯特（右）完投奪勝，與捕手大衛羅斯握手慶祝。（美聯社）

44年前的今天，小熊投手帕帕斯（Milt Pappas）在瑞格里主場對教士投出「無安打比賽」，左投列斯特今對巨人差點重演歷史，直到7局上2出局才被敲出首安。雖然潘斯敲出的這支安打就是陽春紅不讓，讓列斯特完封也破功，但他完投9局僅失這1分，帶領小熊以2比1氣走巨人。

列斯特沒能投出生涯第2場無安打，另一場是2008年5月對皇家之戰，但他延續8月3勝0敗、自責分率1.71的火熱近況，拿下本季第15勝。

小熊拿下這場勝利後，本季勝場比敗場多40場，是該隊自1945年以來的第一次。小熊該季以98勝56敗作收，今年有機會挑戰例賽百勝。落敗的巨人雖仍盤據國聯外卡龍頭，但明星賽後的戰績是慘淡的15勝29敗。

(中時電子報)