國台交演繹華格納《崔斯坦與伊索德》訴愛情
文化部所屬國立台灣交響樂團2016/17全新樂季，將以【愛的超脫與永恆—華格納的崔斯坦與伊索德】歌劇音樂會揭開序幕。由簡文彬指揮，偕當今樂壇最受到矚目的兩位華格納聲樂家—女高音琳達‧華生Linda Watson與男高音寇比‧魏爾契Corby Welch分別演唱伊索德與崔斯坦。曾獲葛萊美獎提名的琳達‧華生是當今最被推崇的華格納女高音，樂壇視她為詮釋華格納與理查‧史特勞斯歌劇女主角的最佳人選。
備受期待的華格納男高音寇比‧魏爾契，2014年首次與國台交演出布瑞頓《碧廬冤孽》中的彼得‧昆特，此次是他與NTSO的再度合作。近幾年於國際間表現亮眼並於2012樂季起獲聘為德國Ulm劇院駐院獨唱歌手的旅德次女高音石易巧、杜塞道夫萊茵歌劇院男低音托斯坦‧葛倫柏Thorsten Grümbel及台灣中生代男中音林中光將共同擔綱演出。
此外，更邀請詩人路寒袖為此次演出創作新詩，並邀請楊照現身音樂會中朗誦說書，即將以兼具創新與正統的演出內涵，呈現在國人面前。
作為華格納創作生涯最精煉的作品，《崔斯坦與伊索德》無論在音樂或劇本上皆具備了19世紀浪漫主義的所有要件－唯愛、唯美以及自我意識的覺醒。歌劇史上鮮少找得到任何一部能與之相比擬的作品，而該劇對後世藝術家的影響更是巨大而深遠。2016/17開季鉅獻，NTSO與簡文彬將用深情讓你參透《崔斯坦與伊索德》，體驗那讓人難以抗拒的致命情愛。
今年中台灣藝文界最受矚目的國家表演藝術中心「台中國家歌劇院」正式啟用，台灣最老招牌的國台交將以2016/17樂季開季音樂會【愛的超脫與永恆—華格納的崔斯坦與伊索德】在旅德指揮家簡文彬的帶領下，成為首發登上台中國家歌劇院的第一支交響樂團，在台灣藝文史上見證傳說！
感謝樂迷熱情的支持，9月9日台中場次門票已全數售罊，歡迎愛樂朋友欣賞9月11日(日)下午兩點卅分台北國家音樂廳場次。音樂會票價300元起，而為了鼓勵學生進場欣賞音樂會，國台交提供「學生體驗券」，讓學生以100元即可進場體驗交響樂團演出之震撼。更多優惠請見國台交官網，購票請洽兩廳院售票系統，或電洽國台交04-23330153。
愛的超脫與永恆—華格納崔斯坦與伊索德(歌劇音樂會)
2016/9/9(五)19:30台中國家歌劇院大劇院
2016/9/11(日)14:30台北國家音樂廳
【音樂會前導聆】於音樂會演出前1小時由呂岱衛主講，9/9台中場18:30、9/11台北場13:30，憑當天音樂會門票入場(本導聆由夜鶯基金會合作提供)
指揮／簡文彬
伊索德／琳達．華生 Linda Watson
崔斯坦／寇比．魏爾契 Corby Welch
布蘭潔娜／石易巧
馬可王／托斯坦．葛倫柏Thorsten Grümbel
梅洛特／林中光
新詩創作／路寒袖
朗誦 說書／楊照
(中時電子報)
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