美FBI公布對希拉蕊電郵調查結果節略
美國聯邦調查局（FBI）今天公布針對希拉蕊任職國務卿期間使用私人電子郵件伺服器的調查報告，但內容大幅刪節。希拉蕊的競選對手川普抓住這個問題猛攻其擔任總統的適任性。
法新社報導，這份原共58頁，但其中有14頁被完全刪除的報告顯示，FBI未發現希拉蕊．柯林頓（HillaryClinton）電郵系統受到危害的證據，但可能性不能排除，因為並非所有她使用的行動裝置的資料都被復原。
這項報告說：「FBI確實發現，某些希拉蕊經常聯繫的個人私人電郵帳戶遭懷有敵意的外國人成功進入，並且藉此取得希拉蕊以私人電郵帳戶收發的電郵。」
希拉蕊使用私人電郵伺服器的問題在她與共和黨候選人川普（Donald Trump）競選白宮寶座之際，一直遭各界沸沸揚揚議論。
在這份文件公布之前，FBI今年7月決定，雖然發現希拉蕊「極為不小心」，但不會因為她發送具有機密內容的不安全電郵而控告她。
川普陣營大力抨擊公布這份報告，並且指控這項報告「更加證明她的判斷力極差和不誠實」。
川普的發言人米勒（Jason Miller）在聲明中說：「希拉蕊的秘密電郵系統是迴避政府透明性法令，此舉將危及我們的國家安全和敏感的外交工作。」（譯者：中央社簡長盛）1050903
(中央社)
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