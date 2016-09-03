迪歐提瑪四重奏來台 演出布列茲作品
榮獲巴黎FNAPEC大賽首獎、倫敦弦樂四重奏大賽當代音樂演奏首獎肯定的迪歐提瑪四重奏，13日將首度登上國家音樂廳，帶來舒伯特、布列茲、貝多芬等經典作品。
迪歐提瑪四重奏四位就讀於巴黎高等音樂院的同學，1996年成立迪歐提瑪四重奏，其中包括一位來自瀋陽的小提琴家趙雲鵬。
「迪歐提瑪」這個名字以義大利作曲家諾諾（Luigi Nono）的作品「Fragmente-stille an Diotima」為名，藉以表明他們對推廣現代音樂的使命感，而他們對現代音樂的專注與重視，也獲得阿班貝爾格四重奏的賞識。
今年是迪歐提瑪四重奏創團20週年，他們儼然成為演奏當代弦樂四重奏作品的權威；巡迴世界演出時必定會安排一首當代作品，也是迪歐提瑪四重奏的特色。
今年年初法國作曲家、指揮家布列茲過世，迪歐提瑪四重奏為了紀念這位法國樂壇的巨人，同時也是他們的好友，在台灣他們將演出布列茲為他們重新譜寫的「兩首冊頁」，也是這曲的亞洲首演。
另外，他們也會演出貝多芬晚期弦樂四重奏作品裡，極具份量的作品131。貝多芬本人認為是這首曲子是他所有室內樂作品之中寫得最好的一首，華格納認為第一樂章是他所聽過「最憂鬱的音樂表達方式」，舒伯特在去世前五天的遺願就是再聽一次這首作品。
迪歐提瑪四重奏之夜9月13日在國家音樂廳演出。1050903
(中央社)
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