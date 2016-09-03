認識開學症候群 開心上學去

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各校陸續開學，不少學生得重新調整生活態度，有人會引起焦慮等症狀，奇美醫學中心說，這種症狀稱為「開學症候群」，愈是年輕的孩子，身心症狀愈明顯。

奇美醫學中心精神科醫師高霈馨指出，面對開學，學生收心有困難，從初入學新生到碩博士都可能出現「開學症候群」，這不是一種疾病，只是調適障礙引發的症狀。

開學症候群引起的身體反應，包括腹痛、腹瀉、便祕、食慾不佳、噁心、尿床、頭痛、頭暈、肌肉痠痛、肩頸僵硬、注意力不集中、記憶力差、遲到、打瞌睡等。心理症狀則有情緒低落、沮喪、焦慮、暴躁、易怒等。

高霈馨表示，症狀多在開學前1至2週逐漸出現，待返回學校逐漸適應後，症狀也會在1至2週內趨緩。

面對開學症候群，高霈馨建議學生逐步調整夜眠，以漸進方式提早每日上床睡覺及起床時間，避免睡前過度使用電腦或手機，白天作息也應一併調整，可用閱讀漸漸取代看電視或玩遊戲時間。

若是孩子對開學、上學抗拒及有明顯身心症狀，父母一定要坐下來和孩子談一談，給予諒解寬容，不要忙著批評、生氣或指導，不只有助於親子關係的經營，也能讓孩子學習面對困難如何處理及因應。1050903

(中央社)