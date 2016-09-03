惠利準備新專輯 辭演新劇

南韓演藝經公司Dream T娛樂透露，旗下女團Girl’s Day成員惠利因歸隊籌備新專輯等檔期問題，最終決定辭演MBC新劇「Picnic」。

Dream T娛樂透露，惠利在積極討論有關「Picnic」演出過程中，因Girl’s Day回歸等檔期問題，在不得已的情況下，決定放棄演出該劇。今後，惠利將專注在以10月為發行目標的Girl’s Day回歸新專輯。

南韓「體育朝鮮」報導，電視劇「Picnic」講述性格挑剔的男星與平凡女主角一同搭乘飛機，途中遭遇墜機事故，意外漂流到一個小島後發生的故事。

目前，演員姜河那、男團EXO成員燦烈、中國大陸出身藝人張玉安等接到演出「Picnic」邀約，預計明年上半年播出。1050903

(中央社)