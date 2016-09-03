家鄉遭恐襲 杜特蒂：將封鎖納卯市

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菲律賓總統杜特蒂的家鄉納卯市發生爆炸事件，他今天宣布全國進入「無法紀的暴力狀態」，加強維安措施，防止第2波恐怖攻擊。他並表示，將封鎖納卯市。

杜特蒂今天清晨在巡視爆炸地點時宣布，「從這一刻開始，我宣布全國進入無法紀的暴力狀態。」

他表示，「我將封鎖納卯市，設置很多臨檢站，這是非常時期，我應獲授權准許保安單位執行搜索作業。」

杜特蒂澄清，這不是戒嚴，但軍警單位需要妥善協調，應付全國危機。

2日深夜10時20分左右，納卯市一處夜市發生爆炸事件，當地警方上午7時稱，死者已達14人，另有70多人受傷送進醫院。

政府軍正強力清剿恐怖組織阿布沙伊夫，杜特蒂數日前才提醒慎防恐怖攻擊，但他否認軍警單位情報失靈。

杜特蒂說，菲律賓不是法西斯主義國家，政府無法控制人民的行動，恐怖分子因此有機可乘。

阿布沙伊夫的發言人今天上午透過廣播節目，承認犯下爆炸事件。

杜特蒂表示，政府已掌握相關線索，但目前不能對外透露。

他呼籲民眾保持冷靜，在提高警覺之際，仍可放心出入公共場所，但「如果汗毛突然豎起，那就趕快離開。」1050903

(中央社)