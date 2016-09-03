暖冬誤花期 中秋節還可賞金針花

暑假結束了，但台東縣太麻里金針山的金針花還沒「收假」喔！受到去年暖冬影響，花期晚了半個月，中秋節還可賞花。

暑假結束，原本金針山的花期也要跟著收假了；不過，卻正值盛開期，好像熱鬧的暑假才要開始。這星期從最高海拔的忘憂谷到雙乳峰，一片金黃色花海，中低海拔大部分含苞待放。

當地農民說，今年的花期晚了半個月至1個月，目前高海爬已經在這個星期過了盛開期，花海慢慢往中低海拔降，預估可延續到9月底，「中秋節還可以欣賞到花海喔」。

雖然遊客還有花可欣賞，不過卻苦了農民，經營青山農場的蔡政銘說，往年都是在暑假採收金針，小孩子可以幫忙，今年花期延後，小朋友都收假了，少了人力幫忙；加上尼伯特颱風復建工程也拉走了不少人力，因此部分金針花可能來不及採收。

太麻里鄉公所表示，目前金針量有減少，但幅度不大，價格只有微幅上漲。

農委會台東區農業改良場助理研究員薛銘童表示，去年底暖冬，1月的嚴寒才讓高山金針發芽分化，高海拔與平地金針的花期都晚1個月，高海拔金針因為花期晚、花梗抽出時間也晚，才躲過尼伯特颱風的肆虐。1050903

(中央社)