NBA》湖人考慮招攬波許 易建聯成籌碼
才剛搭機飛往美國，準備加入湖人練球行列的中國大陸中鋒易建聯，3日隨即陷入交易傳聞，因為湖人正在考慮拉攏熱火中鋒波許，包含易建聯、蘭道爾等人都成主要交易籌碼，不過當前仍處風聲階段，況且達成這項交易的難度頗高。
上季因為小腿出現血凝塊提前報銷的波許，最近頻頻放出自己與熱火隊友苦練的影片與照片，似乎在跟熱火高層施壓，迫使他們點頭答應讓波許下季宣告復出，可惜除了熱火老闆阿利森有所回應，其他熱火高層似乎都在保持緘默。
但對連3年無緣季後賽的湖人來說，如能擁有波許這種有經驗的老將壓陣，重返季後賽機率自然偏高，當然很想招攬波許，可是前提仍在波許的健康問題，他的血凝塊病徵一天沒有真正解決，不只是熱火，恐怕湖人也不敢找他。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。