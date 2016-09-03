NBA》湖人考慮招攬波許 易建聯成籌碼

易建聯才剛搭機飛往美國，就已陷入交易傳聞當中。(新華社資料照)

才剛搭機飛往美國，準備加入湖人練球行列的中國大陸中鋒易建聯，3日隨即陷入交易傳聞，因為湖人正在考慮拉攏熱火中鋒波許，包含易建聯、蘭道爾等人都成主要交易籌碼，不過當前仍處風聲階段，況且達成這項交易的難度頗高。

上季因為小腿出現血凝塊提前報銷的波許，最近頻頻放出自己與熱火隊友苦練的影片與照片，似乎在跟熱火高層施壓，迫使他們點頭答應讓波許下季宣告復出，可惜除了熱火老闆阿利森有所回應，其他熱火高層似乎都在保持緘默。

但對連3年無緣季後賽的湖人來說，如能擁有波許這種有經驗的老將壓陣，重返季後賽機率自然偏高，當然很想招攬波許，可是前提仍在波許的健康問題，他的血凝塊病徵一天沒有真正解決，不只是熱火，恐怕湖人也不敢找他。

(中時電子報)