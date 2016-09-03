軍公教上街反污名護尊嚴 洪秀柱帶4位副主席傾力支持

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國民黨主席洪秀柱（圖）針對軍公教勞退休團體3日下午進行大遊行表示，她支持團體反污名、要尊嚴的訴求。（圖／中央社）

由軍人、公務員、教師、勞工等團體發起的「反汙名、護尊嚴」大遊行今（3）日下午登場，國民黨發出動員令將全力支援，不僅洪秀柱將親自加入遊行行列外，四位副主席詹啟賢、胡志強、郝龍斌、林政則也會坐鎮指揮，並且在適當時機加入遊行行列，為民眾加油。

國民黨在3天前的中常會就宣布，遊行當天會在每個路口設立加油站，提供茶水與基本服務。四位副主席也會分別在站內與路過民眾打招呼。國民黨主席洪秀柱表示，國民黨絕對支持軍公教反污名、要尊嚴、反罷凌的訴求。

中評社報導，國民黨為了展現誠意，下午在遊行路線上設置3個加油站，下午2時起運作，四位副主席詹啟賢、胡志強、郝龍斌、林政則都會參與遊行一段距離。

第一個加油站在林森南路與仁愛路一段路口青少年活動中心附近，副主席林政則、胡志強將先後到場向遊行民眾致意。

第二個加油站在杭州南路與信義路一段路口的中正紀念堂一側，副主席郝龍斌預訂2時30分抵達。

第三個加油站在中山南路與仁愛路圓環邊張榮發基金會前方人行道上，副主席詹啟賢與胡志強視隊伍行進速度，約2時至3時之間到場向群眾揮手致意。

中評社報導，前總統馬英九、前副總統吳敦義則怕形成藍綠對立的印象，兩人對此次活動維持低調。而已高齡98歲的前行政院長郝柏村則在身體狀況允許下，將會在兒子郝龍斌陪同下到現場支援。

根據主辦單位「監督年金改革行動聯盟」估計，這場抗議遊行將有10萬人參加。

(旺報)