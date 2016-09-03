亞洲未來3挑戰 貧窮 恐攻 氣候異常

圖為馬來西亞舉辦《亞洲政黨國際會議》上大馬拿督斯里那吉（中）與其他官員合照。（圖／網路）

馬來西亞首相拿督斯裡納吉說，在「一個亞洲」的精神下，亞洲有貧窮、恐怖主義和環境惡化等課題要解決，以便亞洲保持安全及強穩。

斯里納吉在亞洲政黨國際會議（ICAPP）大會上致開幕詞時表示，亞洲國家面對許多挑戰，包括傳染性疾病茲卡、恐怖主義及經濟威脅等，若亞洲各國缺乏「一個亞洲」的合作精神，那麼問題將無法有效解決。

大馬今年首次主辦ICAPP大會，大會主題為「合作促進一個亞洲」，各國將討論「亞洲共同體」的建設、強化民主價值，以及解決恐怖主義、保安、貪污、貧窮及環境退化等問題。

斯里納吉在大會上表示，「根據聯合國世界糧食計畫署的資料顯示，亞洲依然是最多人餓肚子的區域，占全球總數三分二。」《世界經濟論壇》（World Economic Forum）2014年報告指出，亞洲經濟（由其是東南亞）雖然持續成長，但三分之二的人每天仍生活在2塊美金的貧窮線下。調查還顯示，因全球暖化、氣候異常，糧食嚴重不足使東南亞國家飢餓、貧窮的狀況更嚴峻。面對氣候異常的狀況，東南亞地區的農夫不得不使用破壞自然法則的灌溉方式，來提供市場充足的食物資源。

另外，拿督還表示，各國政府已察覺了恐怖主義的來臨，舊的反恐措施已不足夠，各國政府應提出嚴格措施好面對未來恐怖主義的挑戰。他重申：「被炸彈及槍械奪走性命的人士，他們無法享有公民自由；政府把國民的安全與保安放在首位，政府不會為此而道歉。」根據全球恐怖主義資料庫，從2000至2014年，恐怖主義活動共帶走超過14萬條人命，死亡人數與1945年廣島被投下原子彈事件的數目相近。

恐怖主義活動每年造成的經濟損失約530億美元，這還不包括世界各國保安機構的反恐開銷。從土耳其到泰國，從敘利亞到菲律賓南部、泰國，沒有一個國家能從恐怖攻擊中倖免。

(中時電子報)