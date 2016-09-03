MLB》賽揚獎左投柯蕭 明投復健賽

道奇隊王牌柯蕭被移往60天傷兵名單。(美聯社資料照)

道奇今天重新登錄古巴籍明星外野手普伊，但放眼季後賽他們還需要王牌歸位，總教練羅伯茲今天賽前宣布，該隊的賽揚獎左投柯蕭即將展開復健賽，明天預計在高階1A主投3局、50球。

柯蕭受背部椎間盤突出所苦，已缺陣兩個月之久，本周在模擬賽投了2局，狀況良好。目前另一個問題是，小聯盟球季即將結束，道奇希望柯蕭本季仍能復出助陣，也得和時間賽跑。

有一個可能的情況是，柯蕭雖然復出，但他的手臂強度還沒完全恢復到先發水準，投球局數不能拉得太長。不過道奇真的非常需要柯蕭，尤其先發投手包括柳賢振、卡茲米爾、麥卡錫、安德生、伍德目前都掛傷號。

柯蕭在6月底輸給海盜後進入傷兵名單，原本的戰績是11勝2敗、自責分率1.79，加上平均每局被上壘數（WHIP）0.727創下生涯新低，大有再拿一座賽揚獎的氣勢。

(中時電子報)