如果沒走上街頭 羅智強：小英會記得軍人特殊性？

蔡英文總統2日出席國防部軍人節暨國防教育表日表揚活動。（陳信翰攝）

蔡英文總統（左）2日出席軍人節表揚活動，頒發「國軍模範團體」給海軍艦指部124艦隊武昌軍艦，由艦長江仲瑋（右）代表接受。（陳信翰攝）

93軍公教大遊行今登場，蔡英文總統昨出席軍人節表揚大會時說，年金改革會考慮「軍人的特殊性」，包括役期短、除退早、離退率高等現象，被視為柔性「摸頭」。前總統府副秘書長羅智強認為，這再次證明了，只有人民的怒吼，才能讓這個口稱謙卑的傲慢政府真正「謙卑」。

羅智強在臉書發文指出，蔡英文說「軍人的特殊性，我們會考慮」，有三大語病。第一、今天走上街頭的不只軍人，公務員和教師（在蔡眼中）不是人？；

第二、蔡英文說這句話是示意在年金改革時，她會「施恩施惠」？羅智強表示，他認識的許多軍人朋友，要的不是蔡英文那種上對下、傲慢式的「施恩施惠」，而是無法再忍耐，民進黨長年把軍人汙名化的惡質手段。他並強調，軍公教反的不是改革，而是「反汙名、要尊嚴」。

第三、這再次證明，如果不是大家走上街頭，驕傲的蔡英文，會記得「軍人的特殊性」嗎？再次證明，只有人民的怒吼，才能讓這個口稱謙卑的傲慢政府真正「謙卑」。

最後，羅智強更祝福遊行活動大成功。

(中時)