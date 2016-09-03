澎尖山電廠發起捐血 禮券加冰棒吸引人
「捐熱血、送禮券」，最特別的是還可獲10支特製「尖電冰棒」，台電尖山發電廠與工會今天起利用週休假日一連2天發起捐血活動，捐血中心果然吸引軍民挽袖捐血。
台電尖山發電廠與工會第56分會聯合舉辦「把疼惜的心轉為關懷的愛」捐血活動，一大早馬公捐血站就吸引大批等待捐血人潮。
九三軍人節，包括澎防部通資連、空軍馬基隊官兵利用休假，著制服前往捐血站捐血，最令人感動。
尖山發電廠表示，電廠發起捐血活動，今年邁向第3年，捐血人潮一年比一年多，今年配合週休延長為2天，歡迎更多民眾挽袖捐血，為血庫增加更多血源，紓解血荒。
捐血250cc民眾除可獲新台幣100元禮券，最特別的是台電還致贈捐血者每人10支台電特製冰棒；捐血500cc，禮券和冰棒都加倍致贈。
尖山電廠內冰棒工廠生產各種冰棒，廠內還設有「冰品銷售處」，計有花生牛奶、仙人掌、紅綠豆等10餘種口味，未添加乳化劑，吃起來比一般冰棒還硬，卻是原滋原味，被列為地方美食之一。1050903
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。