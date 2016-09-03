澎尖山電廠發起捐血 禮券加冰棒吸引人

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「捐熱血、送禮券」外，最特別的是還可獲10支特製的尖電冰棒，台電尖山發電廠與工會3日起利用週休假日一連2天的發起捐血活動，吸引民眾等待挽袖捐血。中央社澎湖傳真 105年9月3日

「捐熱血、送禮券」，最特別的是還可獲10支特製「尖電冰棒」，台電尖山發電廠與工會今天起利用週休假日一連2天發起捐血活動，捐血中心果然吸引軍民挽袖捐血。

台電尖山發電廠與工會第56分會聯合舉辦「把疼惜的心轉為關懷的愛」捐血活動，一大早馬公捐血站就吸引大批等待捐血人潮。

九三軍人節，包括澎防部通資連、空軍馬基隊官兵利用休假，著制服前往捐血站捐血，最令人感動。

尖山發電廠表示，電廠發起捐血活動，今年邁向第3年，捐血人潮一年比一年多，今年配合週休延長為2天，歡迎更多民眾挽袖捐血，為血庫增加更多血源，紓解血荒。

捐血250cc民眾除可獲新台幣100元禮券，最特別的是台電還致贈捐血者每人10支台電特製冰棒；捐血500cc，禮券和冰棒都加倍致贈。

尖山電廠內冰棒工廠生產各種冰棒，廠內還設有「冰品銷售處」，計有花生牛奶、仙人掌、紅綠豆等10餘種口味，未添加乳化劑，吃起來比一般冰棒還硬，卻是原滋原味，被列為地方美食之一。1050903

(中央社)