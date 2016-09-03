軍公教93大遊行 朱立倫：他們要的是尊嚴
今天是九三軍人節，預計有10萬名軍公教人員走上街頭遊行，新北市長朱立倫上午至淡水參加忠烈祠秋祭，對於軍公教上街頭一事，他表示「非常感慨」，軍公教要的其實是尊嚴，認為大眾應該要給軍公教人員更多的尊重和尊敬。
朱立倫說，軍人節應該是全民大家共同來慶祝，也感謝軍人保家衛國，但很不幸的，今天有許多軍公教要上街頭，他認為，社會大眾應該要給軍公教的前輩更多的尊重和尊敬，「其實我覺得他們要的大部分是尊嚴」。
朱立倫提到，社會可以改革，但改革的過程不是製造對立，也不是用清算鬥爭的方式，而是應該要和諧的共同面對，台灣最重要的是拚經濟，「只要經濟好，很多問題都能解決」。
因德翔台北號殉職的海巡隊故分隊長蔡宗達今日入祠忠烈祠，蔡宗達的母親上午從台南搭車前來，見到愛子牌位泣不成聲，感謝國家和長官對蔡宗達的照顧外，也希望國軍能加強裝備維修，「不要再有下一個蔡宗達」。
(中時)
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