韓雯雯姐妹團出題太難 朱孝天求饒：開門了吧

朱孝天身穿長袍馬褂率伴郎團迎娶。（圖／取材自娛樂有飯微博）

朱孝天和中國女星韓雯雯今在峇里島舉辦婚禮，新郎官一早身穿馬褂，率伴郎團迎娶，新娘韓雯雯與姐妹團準備關卡，要考驗朱孝天，要求唱有3種「我愛你」語言的歌曲、說出10種「我愛你」的語言，要求新郎官與伴郎比出「LOVE」，各種難題讓朱孝天求饒：「開門了吧」。

朱孝天與韓雯雯中式禮服。（圖／取材自娛樂有飯微博）

朱孝天今(3日)大方直播迎娶儀式，吉時一到，身穿長袍馬褂率伴郎團迎娶，而韓雯雯與姐妹團準備關卡，等著考驗新郎官，出題要朱孝天唱有3種「我愛你」語言的歌曲、伴郎伴舞，並要新郎說出10種「我愛你」的語言。

最後朱孝天與伴郎用身體比出「LOVE」，一群人頂著豔陽排出「LOVE」字樣，讓朱孝天求饒：「開門了吧，拜託」，才讓伴娘團滿意讓朱孝天見美嬌娘。

(中時電子報)