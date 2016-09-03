談年金改革 柯文哲：軍人要特別處理

軍公教發動的「反汙名、要尊嚴」大遊行下午登場。台北市長柯文哲上午出席「八二三台海戰役勝利紀念碑」揭幕式活動後，被問到年金改革應該「齊頭平等」還是依職業有別不同?他說，軍人要特別處理，因為真的是特別職業，養兵千日用在一朝，不能看軍人平常「閒閒的」，有戰爭要求去冒死犯難、這很困難；其他就拿出來討論，該怎麼辦就怎麼辦。

媒體問怎麼做才能緩和軍公教認為「缺乏尊嚴」的情緒？柯文哲說，改革蠻困難的，以自己為例，檢討民調低有兩個原因，一個是大巨蛋拖太久，還有一個是取消重陽敬老金，其實敬老金一年才拿掉1500元，就可以讓民調掉10%；「所以有時候我還蠻同情小英的」，年金改革是一年好幾萬塊，反彈一定很大。

他也說，討論過程會「罵來罵去」，這意料中的事，年金改革蠻困難，20年前不處理、現在才要開始處理，但是現在還不開始處理，以後會更慘，所以還是咬緊牙關去做吧。

(中時)