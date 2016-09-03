男團iKON亞洲巡演 雅加達壓軸

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南韓偶像男團iKON將於今晚在印尼雅加達舉辦「iKONCERT 2016 SHOWTIMETOUR」亞洲巡迴演唱會，這將是以4月22日台北演唱會為起點，歷時4個月最後一場演出。

南韓「體育朝鮮」報導，男團iKON曾前往台北、香港、青島、南京、深圳、上海、曼谷、新加坡、吉隆坡等地舉辦演唱會，獲得當地粉絲熱烈迴響，驗證韓流偶像男團的實力與人氣。

報導說，結束亞洲巡迴演唱會後，iKON將開啟「iKON JAPAN TOUR 2016」日本巡演。9月10日、11日，iKON將以千葉幕張演唱會為起點，之後陸續前往愛知、大阪、神戶、福岡、東京等地舉辦16場演唱會。1050903

(中央社)