柯文哲：年金改革 軍人應特別處理

台北市長柯文哲今天說，在年金改革部分，軍人是特別職業，養兵千日用在一時，「所以軍人要特別處理」，其他則要討論，該怎麼辦就怎麼辦。

監督年金改革行動聯盟號召上萬退休軍公教上街，柯文哲上午出席「八二三台海戰役勝利紀念碑」揭碑儀式後，接受聯訪，媒體提問，關於年金改革議題，柯文哲做以上表示。1050903

(中央社)