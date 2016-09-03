軍公教上街 朱立倫：改革不應製造對立

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新北市長朱立倫今天在軍人節對軍公教上街活動表示，「非常感慨」，改革不應製造對立，更不是清算鬥爭，應讓大家和諧共同面對。

他說，最重要的仍是拚經濟，只要經濟好，很多問題都能解決。

監督年金改革行動聯盟號召上萬退休軍公教下午上街，抗議政府在年金改革中抹黑且霸凌軍公教。

朱立倫上午前往新北市忠烈祠主持秋祭暨海巡隊故分隊長蔡宗達烈士入祀典禮，場面莊嚴肅穆。

朱立倫受訪時說，軍人節，應是全民一起慶祝及感謝軍人保家衛國，但很不幸很多人要上街頭，應對所有軍公教前輩有更多尊重與尊敬，他們大部分要的只是尊嚴。1050903

(中央社)