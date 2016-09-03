長榮貨機爆胎 飛安會介入調查

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長榮航空編號B16407貨機今天凌晨4時19分在桃園機場跑道發生主起落架輪胎爆胎，所幸機上人員平安。桃園機場公司表示，飛航安全調查委員會已介入調查。

這架貨機凌晨4時19分從中國大陸深圳機場飛抵桃園機場，落地後機長察覺操控異常向塔台通報，飛機停留於S滑行道S4與S5間，確認後發現是主起落架輪胎爆胎。

桃園機場公司表示，這架貨機是由23L跑道落地，當時天氣為陣雨，能見度8000公尺，經現場初步勘驗，機場無設施損壞，鋪面無異狀，燈光系統正常，3名航機組員經酒精測試，結果無反應。

桃園機場公司說，目前23L跑道暫停使用，飛安會介入調查，將等全面檢視確定狀況正常後，再恢復使用跑道。1050903

(中央社)