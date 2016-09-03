BBC妙聞 激勵員工 免費披薩竟勝過獎金

我要評比

英國廣播公司（BBC）精選本週多則新知妙聞，例如給員工吃免費披薩，竟比承諾發獎金更能激勵人；「貝嫂」維多利亞貝克漢相信一見鍾情；以及英國家長1/5後悔給孩子取的名字等。

●激勵員工更拚 免費披薩可能比獎金有效

「每日電訊報」（Daily Telegraph）網站報導，心理學家艾瑞利（Dan Ariely）在新書中詳述對以色列1家工廠員工實驗1週的結果。

他們一開始發訊息告訴員工，工作完成一定程度後會有特別獎勵。第1組被告知將獲得約30美元獎金；第2組則承諾會有免費披薩券；第3組是老闆在任務後傳恭喜簡訊；第4組則是控制組，沒給特別獎勵。

過程中發現免費披薩券的激勵效果勝過獎金，「披薩組」生產力增幅高於「獎金組」，不過到了當週尾聲，「披薩組」滑到第2名，落後「恭喜簡訊組」。整體來說，「恭喜簡訊組」生產力增幅最大。

或許更令人意外的是，「獎金組」甚至落後「控制組」墊底。實驗結果顯示，讓員工覺得受到讚賞，是老闆激勵他們有好表現的關鍵。

●貝嫂相信一見鍾情

維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）是時尚雜誌Vogue英國版10月號封面之星，她寫信給18歲的自己，透露當年愛上老公貝克漢（David Beckham）的情況、對自己時尚品味改變的感受、以及會給青少女的自己哪些建議。

貝克漢過去曾表示，當年在辣妹合唱團（Spice Girls）音樂錄影帶中看到維多利亞，就確信對方是自己的夢中情人。

如今貝嫂對年輕的自己喊話：「多了解一點足球，尤其是越位規則。」她還說：「沒錯，一見鍾情確實存在。這會發生在曼徹斯特聯隊球員休息室，雖然妳會有點醉，確切細節很模糊。」

●美國華府喬治城大學（Georgetown University）1838年為幫忙償還學校債務，曾販賣272名奴隸

喬治城大學1日宣布將採取一連串措施，為當年販奴獲利贖罪，包括校長會正式道歉、優先錄取這些奴隸的後代、成立奴隸制研究所、興建公共紀念設施等。

此外，兩棟校園建築物將重新命名，一是紀念1名受奴役的非裔美國男子，另一是紀念1名非裔美國教育家。

●非洲象數量銳減

為期3年的「大象普查」（Great Elephant Census, GEC）結果顯示，空中計算非洲象群數量發現，由於盜獵猖獗，非洲象群年減約8%，2007至2014年間驟減至少3成，相當於減少14萬4000頭。

若以目前減少的速度來看，非洲象數量9年內將減少一半左右，估計剩下大約16萬頭。

●小孩太菜市場名 英國父母直呼後悔

英國育兒網站Mumsnet網路調查1000多名家長，結果發現18%父母後悔給孩子取的名字，且25%後悔的原因是因為太菜市場名。

因此，最受歡迎的名字，也最可能是家長之後最會後悔的名字。以下是2016年最受歡迎的女嬰名字：奧莉維亞（Olivia）、艾梅里亞（Amelia）、夏綠蒂（Charlotte）、艾娃（Ava）和伊斯拉（Isla）。

最夯的男嬰名字則是艾茲拉（Ezra）、艾薛爾（Asher）、艾蒂卡斯（Atticus）、戴克蘭（Declan）和奧立佛（Oliver）。（譯者：中央社盧映孜）1050903

(中央社)