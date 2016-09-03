大陸批准巴黎氣候協定

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法新社引述中國大陸官方新華社報導，大陸全國人民代表大會今天批准了攸關氣候變遷問題的巴黎協定。

根據法新社，這是全球最大汙染源大陸的關鍵之舉。

新華社說，全國人大表決通過「審議批准巴黎協定（Paris Agreement）的議案」。（譯者：中央社盧映孜）1050903

(中央社)