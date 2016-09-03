鐵路柵欄故障2小時 媽祖信徒進退不得

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台鐵海線鐵路白沙屯平交道的遮斷桿，今天上午降下後就無法升起，警報系統還不斷傳出「火車快來了」的聲音，時間長達2小時，導致數百名媽祖信徒進退不得，交通嚴重回堵。

通霄鎮白東巡守隊長陳清榮指出，通往拱天宮媽祖廟的白沙屯平交道，上午8時許遮斷桿放下警示一列火車經過後，就持續「噹噹噹」響個不停，警告「火車快來了」。

但10分鐘過去，仍不見火車經過，開始有民眾耐不住性子，直接扶起柵欄冒險穿越，白東巡守隊員見狀趕忙上前勸阻，以免發生危險；不過今天適逢週休假日，一大早就有數百名信徒前往媽祖廟進香，連同多部遊覽車全都被堵在平交道口。

台鐵接獲通報，緊急派員前往搶修，直到上午10時許，遮斷桿才恢復正常運作，不排除是電子系統故障所導致。

陳清榮表示，巡守隊接獲通報後，派出5人協助指揮交通，所幸沒有發生意外，但類似情況去年也曾經發生過一次，呼籲台鐵查明系統當機原因，維護人車安全。1050903

(中央社)