NASA公布木星照片 南極極光清晰可見

我要評比

美國國家航空暨太空總署（NASA）太空船捕捉木星到至今最壯觀的美景，揭開木星北極猛烈風暴和南極極光的面紗。

美聯社和英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，朱諾號8月27日來到距木星上空4200公里處，從北極到南極這段路程費時6個小時。

傳送回地球的6MB圖片檔還在分析中，位於聖安東尼奧（San Antonio）的西南研究院（Southwest Research Institute）朱諾號首席調查員波頓（Scott Bolton）表示，已經可以明顯看到有新事物。

波頓說：「第一眼看到北極時，看起來跟我們以往所看的或想像的完全不同。那裡比這個行星上其他地方還要藍，而且有很多風暴。」

「太陽系中最大的行星真的很獨特。我們還有36次飛越任務來研究它有多獨特。」

木星跟外殼由岩石構成的地球和火星不一樣，科學家相信這個氣態巨行星是太陽形成沒多久後，太陽系內第1個誕生的行星。（譯者：中央社陳昱婷）1050903

(中央社)