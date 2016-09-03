MLB》天才小史牛棚無礙 最快下周復出

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「天才小史」史崔斯柏格已奪下15勝，是國民隊爭冠的重要王牌。(美聯社資料照)

國聯東區龍頭國民隊有好消息，該隊先發強投史崔斯柏格今天進行牛棚練投，原本痠痛的右肘並無不適，教練團預計兩天後讓他再進牛棚測試，如果狀況理想，小史最快下周就能離開傷兵名單。

小史今年投出開季13連勝，但8月初拿下第15勝後，不但連3場先發失4分以上、全吞敗投，8月中對洛磯先發1.2局狂失9分更是悽慘，自責分率暴漲到3.59，隨後也因右肘痠痛被放入傷兵名單。

(中時電子報)