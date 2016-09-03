徐薇淩開竅了！ LPGA宏利金融賽並列第5晉級
悶了3分之2球季，徐薇淩終於在宏利金融菁英賽，打出1場令人滿意的比賽，3日打完第2輪以總桿137桿(-7)並列第5，晉級最後兩輪決賽，能否就此擺脫低潮，就看這1戰了。
征戰LPGA第2年的徐薇淩，季前怎麼也沒料今年會打的這麼辛苦，前20場出賽竟有10場被淘汰，最佳成績只在匯豐錦標賽獲得第15名，其餘9場晉級的比賽沒有1場在前40名之內，對她來說，只能用失望形容。
參加宏利金融菁英賽之前，徐薇淩吞下4連敗，也許不再在意成績好壞如何，反而得到不錯的回饋，前兩輪揮出67、68桿，以並列第5佳績，晉級最後兩輪決賽，出現本季第1場爭奪前10、甚至搶冠希望。
徐薇淩前兩輪打完只落後領先的美國選愛麗克絲3桿，還有機會爭奪逆轉勝，前提是，最後兩輪必須保持前兩天表現與平常心。
她第2輪前10洞抓到3隻小鳥，更在第9洞5桿洞抓到1隻老鷹，總桿一度來到-9，可惜第14、17洞吞下2個柏忌，最後下滑到-7。
前球后曾雅妮前兩輪揮出73、70桿，總桿143桿(-1)，以吊車尾的並列第55闖進決賽。另2位台灣選手程思嘉與李旻，同以147桿(+3)無緣晉級。
(中時電子報)
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