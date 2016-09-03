長榮貨機爆胎意外 狀況已解除

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發生爆胎意外的長榮貨機。（范揚光翻攝）

長榮航空1架貨機上午飛抵桃園機場時，在滑行道上發生爆胎意外，所幸並未造成人員受傷。

地勤人員已清理現場並將飛機拖走， 飛安會已經介入調查事發原因；整起意外共造成21架班機延誤，跑道已恢復正常運作。

(中時)