廣東海豐官員持香港身分證 被辭退
中國大陸廣東省近日公布在東部汕尾市海豐縣查出35名裸官，並辭退11名擁有香港永久居民身分證的官員。
廣州日報今天報導，省委巡視組先前向海豐縣紀委交辦了一些事情，至今已全部辦結。
報導指出，2014年以來，海豐縣對以虛假戶籍辦理出入境證件的11名人員給予黨紀處分，並移交司法機關。
縣方又辭退了11名持有香港永久居民證件的大陸國家工作人員、事業和企業幹部職工。
報導又表示，縣方全面清理違規辦理、持有因私出國（境）證件的人員，共清理出「裸官」35名。
廣東東部沿海多個城市向來被視為難管之地，貪腐、走私等問題十分嚴重，比如陸豐轄下的烏坎村因村官貪腐問題，村內政局至今仍然不穩。
2014年底，陸豐轄下的博社村偵破一起幾乎全村村民都參與的製毒案，使博社成為「天下第一毒村」。
裸官是「裸體做官」的簡稱，指配偶及子女均已移居海外的大陸國家工作人員。1050903
(中央社)
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