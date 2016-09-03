李安飲食密碼 傅培梅媳婦解密

林慧懿是已故名廚傅培梅的媳婦，因投入電影「飲食男女」與「少年Pi的奇幻漂流」拍攝，結識李安。她說，李安的飲食密碼，無非就是「貼心」兩個字。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 105年9月3日

林慧懿是已故名廚傅培梅的媳婦，因投入電影「飲食男女」與「少年Pi的奇幻漂流」拍攝，結識享譽國際的台灣導演李安。她說，李安的飲食密碼，無非就是「貼心」兩個字。

洛杉磯華僑文教服務中心於2日舉辦「2016年僑營台灣美食標章授證典禮暨經典台菜饗宴」，林慧懿受邀主持並以英文即席解說，向國際友人介紹台灣料理，為何饒富令人驚豔的美食無國界穿透力。

談到李安，林慧懿打開話匣子說，李安是美食鑑賞者，他每回出遠門前，一定很貼心地包好水餃、分袋裝好，確定老婆孩子有東西吃，才安心遠行。

到了片場，李安待人接物的細膩，也反應在他如何貼心看顧工作人員的胃。

林慧懿說，李安籌拍「少年Pi的奇幻漂流」，700名工作人員來自世界各大洲，包括非洲馬達加斯加調教老虎的馴獸師。

拍片現場也依據李安的貼心設想，打造了環球世界美食區，並規劃了妥善動線，確保用餐人流順暢、不會大排長龍，讓工作人員都能享用各自的家鄉味。

當然好萊塢等級的手藝服務（craft service），更是在片場全天候24小時，熱漢堡、熱咖啡隨時供應。她說，跟李安拍片真的很幸福，因為他說要讓工作人員，尤其是「我們台灣的」，享受好萊塢才有的最頂級待遇。

林慧懿也很認真貫徹李安的貼心意志，因此少年Pi開拍前1年，她就先來台灣籌備廚房、備妥所有鍋碗瓢盆與刀叉，拍片8個月期間，她餐餐備妥熱炒自助餐，不讓工作人員吃冷便當。

此外，又搭配比北京烤鴨包潤餅還好吃的蔥油餅包北京烤鴨，還有現炒的蒙古烤肉。除了人要吃得好，也不能虧待動物，所以照顧老虎飽餐的重任交給她。林慧懿頗有巧思，牛肉在餵老虎前先扒光牛筋，牛筋則下鍋燉煮牛肉麵。

這位傅培梅的媳婦被李安的貼心傳染，更堅持要給工作人員吃最好的，儘管手抽筋，但是她要向工作人員證明，台灣水餃比義大利餃（Ravioli）好吃太多了，親手?皮和餡、包餃子，最後手都抽筋了。

還記得電影「飲食男女」那一道道令人垂涎的佳餚？也是出自李安與林慧懿的合作。不論是雞包翅、東坡肉，還有李安最愛的走油扣肉，端上桌的瞬間，林慧懿說，「他就很爽」。

還有鼎泰豐董事長楊紀華跨刀相助飾演郎雄的替手，林慧懿說，李安非常感謝，因為2秒鐘要摺18個摺子不容易，不過這個替手鏡頭大家笑翻、得重拍，因楊紀華手毛長與其他替手不連戲，「於是小楊為藝術犧牲剃了手毛」。

林慧懿認識的李安是懂得品味美食的謙謙君子，不論是飲食男女的料理精華，或是拍片現場的頂級享受，她說，其實都比不上他對臭豆腐、水餃和麵食的偏好。

因此，「安慰李安的胃很簡單，就是給他吃一些好吃的家常菜，不見得要吃大菜」，她說，因為這些料理，最貼心也最能觸動人的感情。1050903

(中央社)