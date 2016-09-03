女開網路視訊尋短 警循手機查址成功救人
1名40歲女子獨自開車出門後，向男友表示要自殺，還將手機放置橋上，開line網路視訊，男友眼睜睜從視訊看到女友跳橋，但位置無法確認，今天（3日）上午9點多，消防局獲報立即出動救援，由電信公司回報基地台位置後，在74線路肩發現該車輛，女子從台74號高架道路約3樓高摔落下方分隔島中草叢，左邊肩膀骨折、意識清醒，經救護人員處置後送往中港澄清醫院。
台中市消防局西屯區協和、西屯分隊上午接獲報案後，出動4輛救災（護）車輛4輛、12名消防人員，由小隊長廖繼成帶隊前往搶救。
報案男子表示，他的女朋友昨天晚間開車出門，表示欲自殺，還在一處不知名的橋上，開網路視訊，他見女友跳橋，生死未卜，急如熱鍋螞蟻，但因位置無法確認，立即通知電信公司對手機定位查址，也報警求助。
俟電信回報基地台位置為西屯區漢翔北街附近，協和、西屯分隊即在附近擴大搜尋，並通知110警員處理，後來在台74線路肩發現女子開的車輛。
警方調查，這名女子從台74號高架道路摔落下方分隔島中草叢，經救護人員處置後送往中港澄清醫院，雖然高度達3層樓高，幸好只有左邊肩膀骨折、意識清醒，在警消快速救援下，救回一命。
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