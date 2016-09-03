越南慶祝國慶 特赦囚犯逾2千人

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為慶祝越南國慶（9/2）71週年，越南政府日前宣布實施特赦，提前釋放2092名囚犯，另有數以萬計囚犯獲得減刑。

越南媒體報導，越南國家主席此前已批准由公安部呈交的2016年特赦與大赦方案，並指示相關部門依照相關規定公平實施這項方案，積極協助服刑人在獲釋後，盡快融入社會。

越南公安部官員指出，今年國慶，除了2092名囚犯提前獲釋，還有11名無期徒刑囚犯減為有期徒刑20年、117名無期徒刑囚犯減為有期徒刑30年，以及2萬2606名有期徒刑囚犯獲得減刑。

報導說，特赦是越南黨和政府的寬容政策，體現對囚犯的人道精神。越南政府自2009年實施特赦法以來，共有逾8萬2000名囚犯提前獲釋。1050903

(中央社)