許世楷：總統不認九二共識 護台灣主權
前台北駐日經濟文化代表處代表許世楷今天說，總統蔡英文不承認「九二共識」，選擇「維持現狀」，與中國的關係會很辛苦，但這是要維護台灣不被中國合併這個核心價值要做的事。
民視顧台灣顧問團上午舉辦「舊金山和約65週年座談會—公投、入聯、正名、制憲」，許世楷表示，台灣順利發展障礙在於中國主張「台灣是中國的一部分」，更燙手的是中國國民黨也贊成一個中國，兩大黨政黨輪替，不是一般政策變換，而是「認同祖國」的輪替。
他說，要安定及處理「維持現狀」，國際政治上應做兩件事，首先是聯合反對中國對外膨脹的國家或陣營，尤其是美國、日本等具幫助台灣核心利益及共同社會價值觀者，值得互動。
許世楷表示，其次是在適當時機開始「以台灣名義申請新加入聯合國」，這是可先將台灣「維持現狀」固定下來的一步，且終能成為正常獨立國家、參與國際社會不孤立方案。
他說，主張「維持現狀」最基本是台灣與中國是分開的獨立國家，維持這個事實就是不承認台灣是中國一部分。據舊金山和約，這合乎規定，台灣主權在日本放棄後，不自然屬於委託代管的「中華民國」政府，只是被「放棄」而已。占領不等於主權移轉給占領者，第二次世界大戰相關期間，美國占領日本、蘇聯占領中國東北就是明顯之例。1050903
(中央社)
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